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Пытавшегося запустить дрон россиянина задержали в Японии

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Пытавшегося запустить дрон россиянина задержали в Японии

Токио, 4 июня. Гражданина России задержали из-за незаконного проникновения на крышу дома в Токио. Мужчина пытался запустить дрон, сообщает японское агентство Киодо.

Арестованному россиянину 38 лет. После задержания мужчина подтвердил, что проник на крышу жилого дома, расположенного в районе Минато.

На вопрос японских правоохранителей о причинах такого поступка россиянин ответил, что с верхушки здания открывается красивый вид. Посольство РФ пока не прокомментировало ситуацию с задержанием.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
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