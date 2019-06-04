В Хакасии нашли тела двух пропавших на снегоходах в ноябре туристов

Абакан, 4 июня. Тела еще двух из четырех пропавших в ноябре 2018 года в горах Хакасии туристов найдены в районе поисков. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по республике.

24 и 25 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат были найдены еще двое туристов. Их тела были обнаружены на границе лесной зоны вблизи села Приисковое Орджоникидзевского района. Установить причину смерти не удалось из-за сильного разложения трупов, однако эксперты предположили, что туристы могли замерзнуть. Телесных повреждений криминального характера не было.

Поиски решили продолжить. 3 июня в том же районе нашли тела женщины и мужчины из числа пропавших туристов. В ближайшее время специалисты проведут процедуру опознания и генетическую экспертизу для идентификации останков.

Напомним, четверо туристов на снегоходах пропали осенью 2018 года. 24 ноября они отправились на трех снегоходах в район урочища Панфиловское и Левая Сарала Орджоникидзевского района и исчезли. Трое из них — жители Красноярского края, еще одна женщина — из Саяногорска в Хакасии.