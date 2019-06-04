Роспотребнадзор изъял из оборота 44 тонны мясной продукции

Москва, 4 июня. В первом квартале 2019 года специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека изъяли из продажи более 44 тонн мясной продукции.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте надзорного ведомства, за три первые три месяца текущего года в общей сложности изъято из оборота 5 220 партий продукции, произведенной из мяса.

В Роспотребнадзоре отметили, что по итогам проверок было составлено более 1600 протоколов об административных правонарушениях, а также наложено штрафов на общую сумму более 23 миллионов рублей.

Всего же в первом квартале 2019-го ведомство провело исследование около 45 тысяч проб мясной продукции по микробиологическим, физико-химическим и санитарно-химическим показателям.

Напомним, что специалисты ведомства в январе-марте исследовали около 69 тысяч проб молока и молочной продукции. По результатам проверки служба оштрафовала производителей на сумму, превышающую 30 миллионов рублей.

В общей сложности в прошлом году Роспотребнадзор снял с реализации свыше 700 тонн молока. Оказалось, что объем молочной продукции, несоответствующей требованиям по физико-химическим параметрам, в 2018-го году составил 6,8%.

Кроме того, эксперты Роспотребнадзора в первом квартале текущего года в рамках пилотного проекта провели в десяти российских регионах 129 контрольных закупок. По итогам проведенных мероприятий предпринимателей оштрафовали в общей сложности более чем на 500 тысяч рублей.