Вашингтон, 4 июня. Американские ученые выяснили, как можно предвидеть «непредсказуемые» квантовые переходы внутри атомов и использовать эти данные для того, чтобы обращать их вспять. Они уточнили, что используя эти знания, можно «спасти» знаменитого кота Шредингера от мучительной смерти.

Свою научную работу ученые опубликовали в журнале Nature. Как объяснил Златко Минев из Йельского университета, квантовые переходы похожи на извержения вулканов. Несмотря на то, что их нельзя предсказать на долгосрочную перспективу, наблюдатели могут предвидеть наступающую в ближайшее время катастрофу. Учитывая это, можно начать действовать, пока она не произойдет.

Специалист объяснил, что кот Шредингера был предложен австрийским физиком Эрвином Шредингером в 1935 году. Это «участник» мысленного эксперимента, который должен демонстрировать абсурдность квантовой механики. Кота помещают в закрытый ящик рядом с механизмом, который в случае распада радиоактивного атома открывает емкость рядом. Это может произойти внезапно, но точное время распада ядер остается неизвестным.

Согласно принципам квантовой механики, кот одновременно и жив, и мертв. Отсюда берет свое начало термин «квантовая суперпозиция». Это совокупность всех состояний, в которых может одновременно находиться кот или другой объект квантового мира.

Американские физики выяснили, как можно «спасти» кота Шредингера. Эксперты изучили не самого питомца, а его коробку. Их заинтересовала более фундаментальная часть эксперимента: как «суперпозиция» живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух «классических» состояний. Они экспериментировали с котами Шредингера, построенными на базе сверхпроводящих кубитов. Это искусственные аналоги атома или другие квантовые конструкции, которые могут сохранять в себе одновременно и ноль, и единицу.

Ученые пришли к выводу, что перед тем, как атом готовился перейти в «темное» состояние, частота вспышек света, которые атом создавал в «светлом» состоянии, резко снижалась. Этих «затмений» хватает, чтобы поменять программу «накачки» атома и предотвратить переход электрона в новое состояние.

По их словам, это открытие поможет «спасти» кота Шредингера, поскольку его жизнь не обязательно должна всецело зависеть от случая.