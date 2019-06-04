Названы самые дешевые страны для летнего отдыха

Москва, 4 июня. Турция, Венгрия и Латвия стали самыми недорогими странами для организованного летнего отдыха. Такие данные предоставили эксперты сервиса OneTwoTrip.

При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость туров на двоих продолжительностью семь ночей, при этом оценивались как все лето, так и каждый летний месяц в отдельности. Помимо Турции, Венгрии и Латвии в топ-10 самых бюджетных стран вошли Греция, Кипр, Болгария, Грузия, а также Чехия, Армения и Белоруссия. Средняя стоимость летнего тура в Турцию или Венгрию составляет от 56 до 57 тысяч рублей. Путешествие в Латвию, Болгарию или Грузию обойдется в сумму, превышающую 61 тысячу рублей. За поездку в остальные страны из первой десятки рейтинга придется отдать от 72 до 75 тысяч рублей.

По данным экспертов, самым дорогим месяцем этого лета стал июнь, а не август, который обычно пользуется популярностью у путешественников. Однако можно найти бюджетный тур и на этот период. Например, путевка на двоих в Болгарию в июне обойдется в среднем в 57,4 тысячи рублей, что дешевле, чем поездка в Турцию.

Самым выгодным месяцем для поездок стал июль. На этот период операторы предлагают «горящие» путевки, которые позволяют значительно сэкономить. Так, тур в Грецию на двоих стоит всего 13,5 тысячи рублей, а Турцию можно посетить, заплатив на тысячу рублей больше.

Помимо самых дешевых направлений, эксперты составили список самых дорогих стран для путешествий. На первой строчке оказался Маврикий со средней стоимостью тура 395 тысяч рублей. Второе место заняла Ямайка. Стоимость поездки туда всего на несколько тысяч рублей ниже, чем на Маврикий. Также среди самых дорогих стран для путешествий оказались Сейшелы, Швейцария, Доминикана, Сингапур и Мексика. Сюда же вошли Бразилия и Иордания. Эксперты отмечают, что даже в самые дорогие страны можно уехать по минимальной цене, которая будет в пять—семь раз ниже средней, если найти хорошее предложение.

Ранее был составлен рейтинг самых дешевых курортных поселков для летнего отдыха на море в России. Ими стали Черноморское и Межводное в Крыму, а также Агой и Дедеркой в Краснодарском крае.