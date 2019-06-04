Опубликован рейтинг авиакомпаний РФ с самой вкусной едой на борту

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Москва, 4 июня. Необычный рейтинг российских авиакомпаний составили специалисты сервиса путешествий Туту.ру.

Топ предпочтений клиентов перевозчиков был ориентирован с гастрономической точки зрения – иначе говоря, путешественникам было предложено оценить уровень предлагаемой во время полетов еды.

Специалисты Туту.ру проанализировали около 27,5 тысяч размещенных на сайте отзывов, написанных пассажирами после полета в период с апреля 2018 года по апрель текущего года.

Лидер рейтинга стала авиакомпания S7 Airlines, которая кормит пассажиров при перелетах любой дальности. Эксперты отмечают, что именно это является огромным плюсом перевозчика.

«Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее трех часов. Порции горячего питания на многочасовых перелетах в большинстве случаев путешественники называют достаточными, еду вкусной», — говорится в исследовании.

На втором месте гастрономического рейтинга – «Аврора». Пассажирам в принципе нравится, что перевозчик не только кормит, но и предлагает вкусные блюда. Однако есть жалобы на отсутствие выбора.

У Red Wings Airlines, которая заняла третье место рейтинга, пассажирам нравится, что авиакомпания кормит клиентов даже на коротких маршрутах. Размер порций и качество блюд получили положительную оценку.

Добавим, что на четвертом месте – «Аэрофлот», на пятой позиции – авиакомпания «Ямал». Кроме того, в десятку рейтинга попали «Россия», «Уральские авиалинии» , NordStar Airlines, Pegas Fly и NordWind Airlines.