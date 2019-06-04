Москва, 4 июня. Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество нашло кишечную палочку в трети пакетированного черного чая. Кроме того, подобные бактерии были найдены в одной из проверенных торговых марок листового черного чая.

Были исследованы 48 листовых и 35 упаковок пакетированных чаев наиболее распространенных на российском рынке торговых марок. Это чаи производства РФ, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Их оценили по 178 пунктам.

Кроме того, специалисты обнаружили в одном из образцов плесень, в три раза превышающую норму. В другом количество плесени были больше в четыре раза. При этом подделок в образцах чая не нашли. Специалисты Роскачества также не выявили превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов.

Ранее Росконтроль назвал марки самого вкусного и полезного черного чая.

Специалисты Росконтроля провели масштабное исследование черного крупнолистового чая, проверив семь популярных брендов, среди которых «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston, «Альманах», Lipton и Beta tea.

Сотрудники ведомства проверили напиток по 50 показателям вкуса, безопасности, содержания полезных веществ и соответствия маркировке. В ходе исследования специалисты высказали нарекания к вкусу чая марки «Крепкие традиции», его отнесли не к высшему, а второму сорту. Замечания также получила и марка Lipton.

При этом содержание кофеина во всех образцах, как отметили в Росконтроле, находится на отметке в 3%. Лучшими сортами по содержанию танина, по мнению специалистов, являются «Альманах», Lipton, Akbar и Riston.

Все образцы чая прошли проверку на безопасность, рассказали в Росконтроле. При этом во всех напитках обнаружили остаточные количества пестицидов, однако, заверили эксперты, они не могут причинить человеку вред.

Лучшими марками, по итогам исследования, названы Beta tea и Tess, в то время как «Крепкие традиции» и Lipton попали в список товаров с замечаниями.

Также стало известно, как выбрать самый вкусный и полезный чай в магазине. Федеральное агентство новостей обратилось к агроному, эксперту по чаю и кофе Елизавете Тихоновой, чтобы оценить итоги исследования напитка, а также выяснить, на что стоит обратить внимание при выборе чая.

Эксперт обратила внимание, что крупнолистовой чай — самый низкосортный, это связано с тем, что в России сертифицированы только два вида напитка: зеленый крупнолистовой и черный. Например, поставщик, захотевший привезти партию пуэра в РФ, будет вынужден провозить его как черный крупнолистовой. Она подчеркнула, что наибольшую пользу приносит напиток с высоким содержанием верхушечных почек растения.