Зеленский обсудит в Брюсселе «возвращение» Крыма. События дня. ФАН-ТВ

Зеленский обсудит в Брюсселе «возвращение» Крыма Президент Украины Владимир Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию «возвращения» Крыма. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. С официальным визитом в Бельгию он отправится 4 июня. Зеленский планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Напомним, что Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова.

Каршеринг не для нарушителей ПДД Злостным нарушителям правил дорожного движения запретят пользоваться каршерингом, то есть брать в аренду автомобили. Для этого в ГИБДД создадут базу с именами тех, кто пренебрегает ПДД и передадут в специальные компании для проката. В нее, кстати, войдут и иностранцы. По словам представителей ГИБДД, это поможет снизить число аварий на дорогах.

Dragon приводнился в Тихом океане Dragon успешно завершил очередной полет к МКС. В Тихом океане он приводнился 4 июня в час ночи по московскому времени. Корабль доставил на станцию более 2,5 тонн груза — это продовольствие, оборудование для научных экспериментов. На Землю он прибыл также с «гостинцами», в их числе результаты научных экспериментов, которые проводились на борту МКС.