Киев, 4 июня. Международный валютный фонд называл экс-президента Украины Петра Порошенко вором, но все равно давал ему деньги, как «наркоману дозу», заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Депутат Рады сравнил Порошенко с наркоманом из-за траншей МВФ. По его словам, Международный валютный фонд поставил Украину на первое место по коррупции в мире, исходя из режима бывшего главы государства Петра Порошенко. В эфире телеканала «112 Украина» парламентарий добавил, несмотря на то, что Порошенко «называли большим коррупционером и вором», ему выдавали деньги.

«Ну скажите, если ты даешь наркоману дозу, ты же знаешь, что с этим будет? Если вы назвали вором его, значит, он, либо украдет, либо вы делитесь», — подчеркнул он.

Кроме того, политик уточнил, что условия, которые МВФ поставил для предоставления средств Киеву, загнали страну в нищету.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинское правительство отказаться от кредитов Международного валютного фонда. По мнению украинского депутата, Киеву нужен один год, чтобы восстановить «все разрушенное этими недоумками». Потом год за годом страна будет показывать рост, добавил Рабинович.

Украинский политик высказал мнение, что будущие украинские власти должны объяснить МВФ, что не нуждаются в таком партнерстве, которое невыгодно самим украинцам. Он напомнил, что фонд поставил Украину на первое место по уровню коррупции и в то же время дает деньги самой коррумпированной структуре в мире.

В конце 2018 года МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 2019 год на сумму 3,9 миллиарда долларов. В конце декабря Киев получил от МВФ первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов. Остальная часть суммы будет переведена двумя траншами в мае и ноябре 2019 года.

Ранее МВФ выдвинул Украине четыре условия для предоставления кредита. Речь, прежде всего, идет о дальнейшем повышении цен на газ до 23%. Кроме того, МВФ требует проведения антикоррупционной реформы, принятия сбалансированного бюджета и реорганизации Государственной фискальной службы.

Из-за неспособности Киева выполнять требования текущей программы МВФ, Украина должна договариваться с фондом о предоставлении кредита на 5-6 миллиардов долларов сроком на 12-15 месяцев.