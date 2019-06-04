Эксперты назвали наиболее часто ломающиеся смартфоны

Москва, 4 июня. Эксперты агрегатора сервисов электроники «Чудо техники» назвали бренды смартфонов, которые чаще всего сдавались в ремонт в российской столице в апреле 2019 года.

Как оказалось, самыми ломающимися телефонами во втором весеннем месяце в Москве были признаны гаджеты от корпорации Apple, на долю которой пришлось треть всех сданных в ремонт смартфонов.

На втором месте антирейтинга – средства связи, которые были произведены Samsung (18%). На третьем и четвертом местах топа самых ломающихся смартфонов – Xiaomi и Huawei (12% и 10%, соответственно).

Как отмечают специалисты, за последний год доля гаджетов, произведенных в Китайской Народной Республике, которые москвичи сдавали в ремонтные мастерские, выросла с 17% до 27%.

К слову, у китайских брендов наиболее частой причиной ремонта становится поломка экрана (56% случаев), а владельцы Samsung чаще всего обращаются с вопросами по ремонту корпуса смартфона (20%).

При этом, главной проблемой при сдаче в ремонт у смартфонов Apple чаще всего становится выход из строя батареи (30% случаев). Самые ремонтируемые гаджеты яблочной корпорации — это iPhone 6, 5S, 5 и 6S.

В середине мая эксперты назвали наиболее распространенные ошибки пользователей смартфонов, выводящих гаджет из строя. На первом месте ожидаемо оказались физические повреждения.

Так, деструктивные или неосторожные действия пользователей чаще всего становятся причиной поломок смартфонов или их неудовлетворительной работы. Часто владельцы роняют свои устройства на каменную плитку или асфальт.