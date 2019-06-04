Китайские СМИ заявили о вероятности финансового кризиса в США

Пекин, 4 июня. Эксперты считают, что политика Белого дома в отношении национальной валюты увеличивает риск долгового и финансового кризиса в США. Об этом пишет китайское издание Kaixian, сообщает «ПолитРоссия».

Согласно расчетам, государственный долг Америки в ближайшее время превысит отметку в 22,4 трлн долларов. В Конгрессе США прогнозируют, дефицит бюджета в этом году на уровне в 1,2 трлн долларов.

Обозреватель Kaixian напоминает, что доллар отделен от золота и может быть поддержан только государственным кредитом. Ряд стран отказываются от облигаций США, предпочитая вместо них покупать золото. Это приводит к тому, что Штаты теряют доступ к материальным благам остального мира. Мировые центральные банки также предпочитают избавляться от ценных бумаг США.

Издание отмечает, что российские власти за последнее время сократили вложения в долговые обязательства на 83,1 млрд долларов, а Китай в марте продал американских ценных бумаг на сумму в 10,4 млрд долларов. Вашингтон вынужден для привлечения покупателей поднимать процентные ставки. Из-за увеличения госдолга американская экономика сильнее зависит от инвесторов-кредиторов, а растущий госдолг делает США уязвимыми по отношению к своим основным кредиторам, отмечает обозреватель издания.

Дефицит американской экономики можно покрыть, увеличив налогообложение. Однако, по мнению экспертов, это приведет к снижению рейтинга президента США Дональда Трампа

Напомним, 5 марта Минфин США попросил Конгресс повысить потолок государственного долга. По действующим законам, Вашингтон мог увеличивать свои займы только до второго марта. После этого в стране начал действовать так называемый механизм госдолга.

Отметим, что за первый квартал 2019 года Россия увеличила свои золотые резервы на 145,5 тонн. Это на 68% больше, чем в 2018 году, сообщает «Газета.ru».