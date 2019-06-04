МВФ и ЕС могут прекратить финансово поддерживать Украину

Брюссель, 4 июня. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Международный валютный фонд и Европейский союз могут прекратить финансовую поддержку Украины.

С заявлением на тему российский дипломат выступил во время интервью РИА Новости, уточнив, что МВФ и ЕС могут пойти на такой шаг, в случае если новые украинские власти откажутся от реформ, обещанных Петром Порошенко.

Как уточнил российский постоянный представитель при ЕС, прежде всего Киеву надо рассчитывать на финансовую помощь не Европейского союза, а Международного валютного фонда.

«Все будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Петр Порошенко, и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский», — пояснил дипломат.

«При том понимании, что отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС», — резюмировал Владимир Чижов.

Как напоминает «Газета.ru», совет директоров Международного валютного фонда в конце прошлого года утвердил новую кредитную программу для Киева, согласно которой в течение 14 месяцев Украина получит около 4 млрд долларов.

Добавим, что в конце мая олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить в стране дефолт. По мнению бизнесмена, глава государства должен взять пример с Греции. Однако позднее стало известно, что Зеленский не собирается объявлять дефолт по совету бизнесмена.