Москва, 4 июня. Голландские СМИ считают, что международная следственная группа (JIT) по крушению cамолета Boeing-777 рейса MH-17 высказывает необоснованные подозрения в адрес России.

Эксперты портала NTL Nieuws полагают, что в JIT до сих пор не предоставили каких-либо доказательств вины Москвы в произошедшей авиакатастрофе. Обозреватель NTL Nieuws рассказал, что об отсутствии улик говорил вице-премьер Малайзии Махатхир Мохамад, который считает голословные обвинения серьезным ударом по репутации международной группы следователей.

Журналисты голландского издания De Dagelijkse Standaard напомнили, что JIT назвала вопросы вице-премьера Малайзии по катастрофе «контрпродуктивными» и не способствующими «успешному поиску истины». Следователи подтверждают свою некомпетентность заявлениями о том, что Москва несет ответственность за крушение лайнера, считают журналисты. По их словам, эти доводы не выдерживают никакой критики, а эксперты не располагают никакими доказательствами своих слов, сообщает «ПолитРоссия».

Напомним, что Boeing-777 рейса MH-17 потерпел крушение на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Его сбили из ЗРК «Бук» украинские военные. Российская сторона предоставила международной группе следователей данные, полученные с радаров. Позже Минобороны РФ опубликовало переговоры украинских военных, которые доказывает причастность ВСУ к катастрофе самолета.

Как сообщала «Газета.ru», власти Малайзии неоднократно заявляли, что следствие политизировано, а следователи пытаются «возложить вину на русских».