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Россия

Вертолеты ВКС РФ в Крыму включают станции РЭБ из-за возможных провокаций ВСУ

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Вертолеты ВКС РФ в Крыму включают станции РЭБ из-за возможных провокаций ВСУ

Симферополь, 4 июня. Во избежании провокаций со стороны ВСУ, вертолеты российских ВКС, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа «Витебск».

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в силовых структурах Крыма, уточнив, что РЭБ хорошо зарекомендовали себя во время эксплуатации в Сирийской Арабской Республике.

«Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова», — пояснил источник.

По словам собеседника агентства, подобного рода превентивная мера в случае каких-либо провокаций со стороны вооруженных сил Украины позволяет сберечь российские экипажи и технику.

Добавим, что на авиационной базе в окрестностях Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8. Комплексы РЭБ «Витебск» стали поступать в части в Крыму в 2016-2017 годах. 

Как напоминает «Газета.ru», российские военные возьмут под контроль Северный морской путь на всем его протяжении, поскольку Северный флот завершил оснащение Центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Арктике.

Вертолеты ВКС РФ в Крыму включают станции РЭБ из-за возможных провокаций ВСУ

Ранее китайские военные эксперты назвали российские комплексы радио-электронной борьбы «невидимыми убийцами». По их мнению, комплекс РЭБ «Мурманск-БН» может обезвредить противника, сделав бесполезным все его радиоэлектронное оборудование в радиусе до 5 тысяч километров от своей позиции.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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