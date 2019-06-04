Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин откроет памятник узникам концлагерей

34
0 Оставить комментарий

Путин откроет памятник узникам концлагерей

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в концлагерях и гетто.

Рабочий день президента во вторник начнется с совещания, посвященного защите интересов участников долевого строительства. С членами правительства РФ Путин обсудит использование счетов эскроу в этой сфере.

Напомним, с июля все застройщики, привлекающие средства клиентов, обязаны перейти на использование эксроу-счетов, куда будут поступать деньги покупателей. Девелоперы не смогут получить к ним доступ до передачи квартир, а строительство должны вести на средства банковских кредитов.

Вести бизнес по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут лишь те компании, чьи проекты соответствуют критериями строительной готовности и объема привлеченных средств.

Путин откроет памятник узникам концлагерей

Во вторник лидер РФ также примет участие в открытии памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Церемония закладки камня на месте будущего монумента состоялась в январе прошлого года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Архитектурно-скульптурная композиция посвящена 75-летию восстания в концлагере Собибор, которое возглавил советский лейтенант Александ Печерский.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров