Путин откроет памятник узникам концлагерей

Москва, 4 июня. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в концлагерях и гетто.

Рабочий день президента во вторник начнется с совещания, посвященного защите интересов участников долевого строительства. С членами правительства РФ Путин обсудит использование счетов эскроу в этой сфере.

Напомним, с июля все застройщики, привлекающие средства клиентов, обязаны перейти на использование эксроу-счетов, куда будут поступать деньги покупателей. Девелоперы не смогут получить к ним доступ до передачи квартир, а строительство должны вести на средства банковских кредитов.

Вести бизнес по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут лишь те компании, чьи проекты соответствуют критериями строительной готовности и объема привлеченных средств.

Во вторник лидер РФ также примет участие в открытии памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто. Церемония закладки камня на месте будущего монумента состоялась в январе прошлого года в присутствии Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Архитектурно-скульптурная композиция посвящена 75-летию восстания в концлагере Собибор, которое возглавил советский лейтенант Александ Печерский.