Эксперт заявил, что китайский бизнес задумался о переносе производства в Россию

Петербург, 4 июня. По словам генсека Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэя, малый и средний бизнес КНР задумался о переносе производства в Россию.

С заявлением на тему специалист выступил в преддверии начала работы Петербургского международного экономического форума, уточнив, что на такой шаг предпринимателей из Поднебесной толкает торговая война, развязанная Вашингтоном против Пекина.

Как пояснил Чжэньвэй, сейчас двусторонний товарооборот РФ и КНР приходится главным образом на крупные государственные предприятия, однако торговля между Китаем и Штатами главным образом опирается на малые и средние предприятия.

«Сейчас экспортный бизнес столкнулись с трудностями. США уже подняли пошлины с 10% до 25%, что равносильно створкам ворот», — заявил китайский эксперт.

По словам генсека Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом, средний и малый бизнес Поднебесной сможет продолжать работать на прежних рынках, если потребители в США будут готовы платить на четверть больше, чем сейчас.

«Это маловероятно. Поэтому предприятия КНР должны задуматься над тем, как пойти в Россию. Мы можем переместить производство в РФ, оттуда товар можно также продавать и в США, и даже в Европу», — пояснил Хэ Чжэньвэй.

Как напоминает «Газета.ru», последний раунд переговоров США и КНР по торговле завершился безрезультатно. Вашингтон повысил пошлины с 10% до 25% на импорт из Поднебесной на сумму около 200 миллиардов долларов.

Кроме того, Дональд Трамп уже поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая. В ответ Пекин с начала июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов, напоминает «Газета.ru».