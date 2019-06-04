Собчак вступилась за BadComedian

Москва, 4 июня. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала судебный иск к блогеру Евгению Баженову (BadComedian) из-за обзора фильма «За гранью реальности».

Собчак заявила, что вся ситуация вокруг блогера ее ужасает. Телеведущая считает, что его «прессуют» из-за критики отечественных фильмов. По ее словам, Баженов популяризирует российское кино.

«Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее Евгений Баженов рассказал, что может закрыть свой канал на YouTube из-за иска компании Kinodanz. Ее представители считают, что в обзоре на фильм «За гранью реальности» блогер «нарушил объемы цитирования». Баженов высказал мнение, что иск является попыткой закрыть его обзоры после критики в адрес компании. Он напомнил, что в российском законодательстве нет прописанной информации о нормах цитирования. Сумма иска составляет 1 млн рублей, сообщает «Газета.ru».

Кроме Собчак за Баженова вступился известный продюсер Александр Роднянский. По его словам, критика со стороны популярных видеоблогеров, даже острая и неприятная, является неотъемлемой частью здорового общества. Роднянский считает, что ситуация с Баженовым является «давлением с помощью странных судебных исков».

«Для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах», — заявил продюсер.

По его словам, попытки заставить блогера прекратить публиковать обзоры являются «трусостью, непрофессионализмом и цензурой».