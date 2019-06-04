Фотоаппараты «Зенит» в новом исполнении поступят в продажу в России

Москва, 4 июня. В России под названием «Зенит-М» поступят в продажу модернизированные легендарные фотоаппараты «Зенит».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе холдинга «Швабе», напомнив, что гаджет был представлен минувшей осенью на крупнейшей международной выставке в области фотоиндустрии Photokina.

«Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников «Зенита» и фотографов по всему миру», — уточнили в «Швабе».

По словам гендиректора входящего в холдинг Красногорского завода имени Зверева Вадима Калюгина, старт продаж нового фотоаппарата можно назвать принципиально новым витком в истории всего бренда.

«Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта по возрождению легендарного отечественного бренда», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Что касается технических характеристик, отметим, что цифровая дальномерная камера Zenit M разработана на базе Leica M, однако имеет некоторые отличия в части программного обеспечения.

Гаджет оснащен объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса.

При этом, как особо отмечают разработчики, дизайн Zenit M, созданного для съемок в различных условиях, повторяет облик легендарных советских фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

При этом стоимость модернизированной камеры будет находиться в премиальном сегменте — от пяти до шести тысяч евро, сообщает «Газета.ru».