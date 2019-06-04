Вице-премьер РФ рассказал, когда будет принято решение по дизайну электронного паспорта

Москва, 4 июня. Решение по дизайну электронного паспорта гражданина РФ будет принято в течение лета. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, дальше ждать невозможно, поскольку встанет вся инфраструктура. К ней вице-премьер отнес Единую систему идентификации и аутентификации, а также портал госуслуг.

«Мы не понимаем, с каким форм-фактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта»,— заявил Акимов в беседе с журналистами «Ведомостей».

Он подчеркнул, что специалисты рассматривают два варианта дизайна: в виде пластиковой карточки с чипом или без него. Вице-премьер пояснил, что внедрение карт с чипом потребует дополнительных трат в размере 144 млрд рублей.

«Есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос», — отметил Акимов.

Для использования паспорта без чипа специалисты планируют разработать специальное мобильное приложение. Вице-премьер пояснил, что основной целью проекта является выход на модель, при которой «общение с государством будет проходить в облаке».

Предполагается, что в паспорте гражданина РФ с чипом будут зашиты отпечатки пальцев владельца, а также электронная подпись. Планируется, что документ будут выдавать сроком на 10 лет, при этом те, кто выберут электронный документ, не смогут пользоваться бумажным паспортом.

Ранее в МВД предложили запретить выдавать микрозаймы через интернет без предъявления паспорта. Соответствующий законопроект был направлен в Госдуму РФ, сообщает телеканал «360».

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт рассказал о плюсах и минусах электронных паспортов.