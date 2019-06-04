Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Заявление главы МИД Латвии про Россию оценили в Госдуме

43
0 Оставить комментарий

Заявление главы МИД Латвии про Россию оценили в Госдуме

Москва, 4 июня. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поприветствовал заявление Латвии о России.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил готовность к развитию экономических отношений с РФ. Глава МИД напомнил, что Россия — торговый партнер Риги в целом ряде отраслей.

Комментируя это заявление, Морозов сообщил, что Москва готова к такому сотрудничеству, несмотря на недружественные шаги Риги.

«Мы всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные отношения с Латвией. Благополучие всех прибалтийских государств так или иначе зависит от взаимодействия с Россией. Они повернулись на Запад, но наибольшие перспективы социально-экономического развития связаны с Россией», — сказал парламентарий.

Заявление главы МИД Латвии про Россию оценили в Госдуме

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Россией, несмотря на политические противоречия.

Латвия, как и другие страны Прибалтики, в последние годы проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В апреле Конституционный суд страны признал законность реформы по дерусификации всех латвийских школ и высших учебных заведений.

infox - new
Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров