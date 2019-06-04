Помпео заявил, что Россия должна «сделать больше» в расследовании катастрофы MH17

Вашингтон, 4 июня. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действий России в расследовании катастрофы малазийского Boeing недостаточно.

Помпео призвал Москву к сотрудничеству с зарубежными коллегами в расследовании дела о крушении малазийского рейса MH17, произошедшей в небе над Донбассом в июле 2014 года. Как сообщил госсекретарь в интервью телеканалу RTL, действий России в данном направлении пока недостаточно.

«Им нужно делать больше», — сказал Помпео.

Американский чиновник заявил, что Россия должна увидеть, что «в ее лучших интересах отчитаться» о причинах гибели пассажирского авиалайнера.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines разбился в июле 2014 года над Донбассом, в результате катастрофы погибли 298 человек, большинство из них — граждане Нидерландов.

Расследованием аварии занимается международная следственная группа в составе Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. Россия не участвует в «официальном» следствии.

Год назад следственная группа обнародовала предварительные выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой российского комплекса «Бук», оказавшегося в распоряжении ополченцев.

Москва неоднократно отвергала причастность к катастрофе. В России подчеркивают, что нет оснований доверять результатам международного расследования, так как представители РФ не принимают в нем участия, а приводимые аргументы не учитываются комиссией, которая выясняет причины катастрофы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр Малайзии раскритиковал «официальные» итоги расследования катастрофы MH17.