Автовокзал заработал в Дамаске после семилетнего перерыва

Дамаск, 4 июня. В районе Кабун столицы Сирийской Арабской Республики после семилетнего перерыва, связанного с войной, приступил к работе автовокзал.

С заявлением на тему перед журналистами выступил руководитель предприятия Талан Хасан, уточнив, что благодаря российским военным сообщение между городами стало безопасным.

«Мы только в Эль-Камышлы — это в сторону турецкой границы — ежедневно отправляем по 340 человек. Раньше такого позволить себе не могли», — пояснил директор автовокзала.

К слову, сейчас автобусное сообщение связывает Дамаск практически со всеми столицами сирийских провинций. В этой сфере работают сразу несколько компаний, конкуренция в отрасли сделала билеты доступными для многих слоев населения.

Автовокзал в наиболее пострадавшем районе Дамаска — Кабуне не мог функционировать семь лет из-за непрерывных боев на пути следования автобусного транспорта.

«У меня в день по два рейса сейчас — в Хаму и назад. Автобус всегда полный уходит — у меня салон на 46 мест, и свободных давно не было. Сейчас намного лучше стало, так что все ездят туда-сюда, да и билеты недорогие», — рассказал водитель автобуса Иса Халебия.

Усилия правительства Сирийской Арабской Республики по восстановлению экономики страны, возвращению к мирной жизни беженцев из лагерей для вынужденно перемещенных лиц и из-за рубежа приносят свои плоды.

Подтверждением этому стало возобновление работы и наращивание объемов производства в мастерской по производству предметов для интерьера из меди и стекла, напоминает «Газета.ru».