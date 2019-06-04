Фонд помощи Марии Бутиной получил 12 млн рублей пожертвований

Москва, 4 июня. На счет благотворительного Фонда Марии Бутиной, которая находится в тюрьме США, различные организации и физические лица перевели около 12 млн рублей. Об этом заявил правозащитник Александр Ионов.

По его словам, задолженность россиянки перед адвокатами составляла 50 млн рублей. Однако сторона защиты согласилась снизить сумму до 43 млн рублей. Он рассказал, что 10 млн ушло на погашение долга, 2 млн — на подготовку и подачу апелляции.

Правозащитник отметил, что фонд планирует погасить долг в течение четырех-пяти месяцев по мере поступления денег на счет. Ионов пояснил, что процесс перевода денег из России в США требует немало времени, передают «Известия».

Фонд защиты национальных ценностей перечислил в поддержку Марии Бутиной 5 млн рублей. Президент фонда Александр Малькевич напомнил, что на россиянку продолжают оказывать давление американские спецслужбы, чтобы использовать ее показания для своих политических задач. Журналист назвал приговор Бутиной «безжалостным, жестоким и несправедливым».

«Мы будем и дальше стараться оказывать не только финансовую, но и правовую поддержку той деятельности, которая ведется во имя очищения доброго имени Марии Бутиной, для того чтобы восторжествовала правда», — заявил Малькевич в эфире ФАН-ТВ.

Напомним, что россиянку задержали в июне 2018 года. Ее обвинили в «связях» с разведкой РФ, а также в работе иностранным агентом в США без регистрации. Москва неоднократно подчеркивала, что обвинения против Бутиной сфабрикованы, сообщает «Газета.ru».

Ранее россиянка записала видеообращение из американской тюрьмы. Она поблагодарила тех, кто ее поддерживал на протяжение 10 месяцев, а также попросила финансовой помощи, сообщает телеканал «360».