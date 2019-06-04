Правила расходования материнского капитала изменились в России

Москва, 4 июня. Россияне не смогут потратить маткапитал на погашение ипотеки, взятой в неподотчетных Центробанку банках.

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Сообщается, что правила были изменены в связи с принятием закона, ужесточающего контроль над расходованием средств, полученных за рождение второго или последующего ребенка.

Как следует из документа, ипотечный кредит с использованием материнского капитала можно будет получить лишь в банках, подотчетных Центробанку России, а также в едином институте развития в жилищной сфере и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. «Иные организации», в которых ранее можно было получить ипотеку с маткапиталом, исключены из списка.

Также упрощена процедура подачи документов на строительство или реконструкцию жилья с использованием материнского капитала. Отныне граждане вместо разрешения на строительство смогут предоставлять уведомление о соответствии объекта Градостроительному кодексу.

Напомним, закон, ужесточающий контроль за использованием средств маткапитала, президент России Владимир Путин подписал в марте нынешнего года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России может появиться отцовский капитал.