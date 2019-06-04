Замглавы МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Москва, 4 июня. Возможное возвращение России в ПАСЕ «подорвет доверие» к организации. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в эфире «Украинского радио».

Дипломат подчеркнул, что власти Украины не смогли убедить международных партнеров проголосовать против проекта резолюции ПАСЕ, которая предоставляет России возможность участвовать в июньской сессии.

Он напомнил, что делегация Украины голосовала против этой резолюции, а международные партнеры отказались поддержать украинскую сторону.

«В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации», — отметил Боднар .

Дипломат также заявил, что западные страны «прощают» России якобы «несоблюдение» прав человека.

Напомним, что 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы выступил за участие России в июньской сессии организации. Для этого комитет принял резолюцию, которая позволяет отступить от регламента ПАСЕ. Кроме России в июньской сессии будет участвовать делегация Боснии и Герцеговины, сообщает «Газета.ru».

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что антироссийский альянс в организации и Украина «рискуют проиграть партию по блокировке участия России в Совете Европы».

Напомним, что российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 году. После этого Москва приняла решение не участвовать в деятельности организации, а также прекратила выплату членских взносов.

Отметим, Россия пригласила комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович в Крым. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, ведомство планирует создать для комиссара все необходимые условия для ознакомления с крымскими реалиями, сообщает телеканал «360».