Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Москва, 4 июня. В одном из кадров сериала «Чернобыль», повествующем о Чернобыльской катастрофе, появился памятник 2011 года.

Пользователь Facebook Сергей Дода на своей странице в социальной сети обратил внимание на киноляп, появившийся в четвертой серии сериала «Чернобыль». В кадре можно разглядеть памятник, установленный в Киеве в апреле 2011 года к 25-летней годовщине аварии. Монумент попросту не мог находиться в Чернобыле в 80-х годах прошлого века, к которым относится повествование сериала.

Ранее специалисты называли и другие неточности, допущенные авторами сериала. В частности, художественным вымыслом признаны «бурные» последствия лучевой болезни, от которой скоропостижно умирают персонажи фильма. Эксперты напоминают, что некоторые из пожарных, получивших сильное облучение сразу после катастрофы, живы до сих пор. А «заразность» радиации, которая в сериале передается при мимолетных объятиях, проявляется лишь при долгосрочном контакте с облученным человеком.

Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории. Ее события легли в основу мини-сериала канала HBO.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что создателей сериала «Чернобыль» обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих персонажей.