Кучма выразил надежду внести вклад в нормандский формат

Киев, 4 июня. Бывший президент Украины Леонид Кучма прокомментировал свое назначение представителем по Донбассу.

Кучма заявил, что не мог проигнорировать предложение стать представителем Украины на переговорах трехсторонней контактной группы по гражданской войне в Донбассе. Экс-президент считает, что его страна переживает «не самые легкие времена в истории» и надеется внести свой вклад в нормандский формат.

«Если мы там принимаем решения, они должны быть в какой-то мере согласованы, на Украине тоже должны выполняться», — сказал Кучма.

Политик работал на том же посту до октября прошлого года и заявил, что уйдет по достижении им «критического возраста» — ему без малого 81 год. В ноябре представителем Киева по Донбассу стал бывший министр обороны Украины Евгений Марчук.

В Донецкой народной республике заявили, что не ждут «положительных сдвигов» после назначения Кучмы. По словам министра иностранных дел ДНР Владислава Дейнего, Киев по-прежнему продолжает риторику бывшего президента Петра Порошенко, делая при этом много противоречивых заявлений.

«Вопрос абсолютно не принципиальный, кто конкретно будет проводить политику Украины на минских переговорах. Вопрос только в том, кто будет формировать эту политику», — заявил Дейнего.

В Луганской народной республике напомнили, что за предыдущие годы переговоров ни один из пунктов комплекса по выполнению минских соглашений не был выполнен полностью.

Стороны сходятся во мнении, что о настрое Киева по прекращению гражданской войны в Донбассе станет известно лишь после заседания контактной группы в Минске, которое намечено на 5 июня.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что тысячи жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства.