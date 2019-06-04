Глава полиции Киевской области подал в отставку после смерти ребенка по вине полицейских

Киев,4 мая. Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за гибели пятилетнего ребенка по вине полицейских.

Трагедия произошла 31 мая. Мальчик гулял во дворе дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. В соседнем дворе полицейский «пристреливал ружье». Он произвел выстрел и попал ребенку в голову. Позднее мальчик скончался в больнице.

Виновник трагедии и его знакомый, который тоже несет службу в полиции, были задержаны. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что во вторник полицейским будет предъявлено обвинение по статье «Умышленное убийство из хулиганских побуждений».

После гибели ребенка руководитель полиции Киевской области заявил, что несет ответственность за действия своих подчиненных.

«Я написал рапорт о моем увольнении и прошу председателя Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства, в Операцию объединенных сил в Донбассе», — написал Дмитрий Ценов.

Как сообщает департамент коммуникаций МВД Украины, от должностей также отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, потребовав наказать виновных «по справедливости».

«Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Отметим, что в понедельник возле здания МВД собрались несколько десятков человек. Они требовали отставки главы МВД Украины Арсена Авакова, а также наказания для полицейских.

Ранее помощник дежурного СИЗО в Полтавской области Украины бросил в 64-летнюю женщину гранату. Пенсионерка получила проникающие осколочные ранения брюшной стенки и бедер, сообщает телеканал «360».