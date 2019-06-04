Толстой назвал решение комитета ПАСЕ признанием ошибочности антироссийских санкций

Москва, 4 июня. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой прокомментировал приглашение делегации РФ на летнюю сессию ПАСЕ.

По словам парламентария, решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приглашении российской делегации на очередную сессию поможет возобновить конструктивный диалог между РФ и Евросоюзом. Толстой считает, что этот шаг стал признанием ошибочности санкций, принятых в отношении России.

«Это очередной шаг в продолжение возобновления конструктивного диалога, которого всем давно так не хватает. Теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки, преодолев деструктивное влияние русофобского меньшинства», — заявил вице-спикер.

Толстой отметил, что настроения среди европейцев меняются. Жители ЕС переосмысляют роль России и не рассматривают ее в качестве врага.

«Многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что наша страна никогда не была и не будет врагом Европы, но без участия России, между тем, невозможно вообразить ее будущее», — сказал Толстой.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Госдуме назвали условия участия России в ПАСЕ. По словам председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леонида Слуцкого, это случится, если будет сделано все, чтобы в отношении делегаций не было впоследствии «никаких санкций».