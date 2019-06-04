Склад с краской вспыхнул под Екатеринбургом

Екатеринбург, 4 июня. В окрестностях Екатеринбурга начался пожар на складах с лакокрасочными материалами.

Пожар вспыхнул в городе Арамиле Свердловской области около трех часов утра. Как сообщает ГУ МЧС по региону, склады с краской горят на площади около двух тысяч квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседний склад со строительными материалами. Ситуация усугубляется большой загрузкой лакокрасочного склада.

На месте ЧП развернут штаб пожаротушения. С огнем борются более 50 человек при помощи 21 единицы техники.

«Для бесперебойной подачи воды задействована насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Забор воды осуществляется от гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, также производится подвоз воды от реки, находящейся на расстоянии один км. Сил и средств достаточно, принимаются все меры к недопущению распространения огня», — говорится в сообщении ведомства.

В зоне пожара работает также специализированная лаборатория, которая следит за состоянием воздуха.