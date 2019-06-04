Росстат сообщил о быстром росте зарплат у российских медиков

Москва, 4 июня. По данным Росстата, специалисты в области здравоохранения вошли в число сотрудников с самыми быстрорастущими зарплатами в РФ.

Росстат составил рейтинг самых быстрорастущих в России зарплат. Как пишут «Известия», на первые строчки попали сферы здравоохранения и социальных услуг, доходы сотрудников которых увеличились по итогам прошлого года на 22%. В числе лидеров также — сферы рыболовства и рыбоводства, а также производства готовых изделий.

Самыми «дорогими» специалистами, между тем, остаются сотрудники нефтегазовой отрасли, а также производства табака и кокса. Час труда работника нефте- и газодобывающих компаний стоит в среднем 793 рубля. В табачном производстве платят 739 рублей в час, на производстве кокса — 735 рублей.

Темпы роста в этих отраслях отстают от общероссийских, составляя до 8% по итогам прошлого года. Наилучшие показатели в этом плане демонстрирует здравоохранение, где почасовая оплата труда выросла на 23%, до 260 рублей в час. Зарплата сотрудников в отраслях рыболовства и рыбоводства, а также производства готовых изделий выросла до 627 и 297 рублей в час соответственно.

В среднем по стране стоимость часа труда составила 332 рубля, это на 11% больше, чем в 2017 году.

Как отмечают специалисты, к цифрам Росстата нужно относиться как к усредненным данным, учитывающим и высокие доходы управленцев и руководителей компаний, и зарплаты рядовых сотрудников. А заметное изменение уровня оплаты труда в сферах социальных услуг и здравоохранения связано с выполнением майских указов президента РФ Владимира Путина.

Эксперты выдвигают версию, что высокий уровень зарплат в нефтегазовой, табачной и финансовой отраслях сохранится в ближайшие годы, но уже через несколько лет на первый план выйдут биоинженерия, цифровые технологии и возобновляемая энергетика.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 73% россиян, опрошенных специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы, заявили о желании сменить работу, а каждый третий хотел бы увеличения зарплаты.