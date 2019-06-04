Новые экспресс-тесты помогут российским водителям определить качество топлива

Москва, 4 июня. Благодаря новым экспресс-тестам российские водители смогут проверить топливо на наличие вредных веществ. Эти тесты представляют собой полоску из картона, на который нанесен полимерный композитный материал. Чтобы проверить качество бензина, нужно капнуть топливом, оставшимся на заправочном пистолете, на полоску с тестом.

Если полоска поменяет цвет, значит, бензин содержит свинец, железо или другие вредные для автомобиля соединения. Таким образом, водитель сможет заправиться на АЗС минимально нужным количеством топлива, чтобы доехать до следующей заправки, где бензин может быть более высокого качества.

Тест был разработан в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Он позволяет определить, содержит ли топливо предельно допустимую концентрацию железа и свинца, а также серо- и азотсодержащих соединений, пишет газета «Известия».

«При разработке тестов мы ориентировались на пятый класс топлива (К5 или Евро-5), так как классы меньшего порядка на данный момент запрещены в России. За отсутствие железа и свинца принимают концентрацию менее 10 мг/л, и тест реагирует на превышение этого количества», — рассказал заведующий кафедрой общей и неорганической химии НИУ им. И.М. Губкина, академик Алексей Дедов.

Напомним, что свинец опасен здоровья. Выделяясь с выхлопными газами, он накапливается в организме значительно быстрее, чем выводится. Железо, в свою очередь, не вредит человеку, однако постепенно ухудшает работу двигателя.