Российские ученые разрабатывают интерфейс, который научит животных разговаривать

Москва, 4 июня. Российские ученые работают над созданием интерфейса «мозг–компьютер», который способен отправлять обратно в мозг сигналы, пригодные для понимания. Эксперимент планируется провести на обезьянах, которые начнут «проговаривать» свои намерения.

Как сообщают «Известия», ученые НИУ ВШЭ начали работу по обучению нейросетей декодированию сигналов мозга: не только мозг сможет посылать сигналы компьютеру, но и компьютер сможет отправлять сигналы мозгу. В проекте участвуют десять подопытных, которым вживили под черепную коробку сетку с электродами.

Руководитель мегагранта в НИУ ВШЭ Михаил Лебедев предложил испытать пластичность мозга обезьян: это покажет как полностью парализованные люди смогут общаться с внешним миром. Кроме того, проект может привести к совершенно новому эффекту, ведь с помощью инвазивного интерфейса обезьяны будут общаться друг с другом словами. Причем говорить по-русски.

Ранее сообщалось, что инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию. Как объяснили специалисты, нейросеть может распознавать текст сценария. Искусственный интеллект сопоставляет его с соответствующей 3D-моделью из своей библиотеки. После этого он «снимает» анимированный фильм.

Сообщалось также, что проверку работ единого государственного экзамена (ЕГЭ) к 2030 году могут поручить компьютеру. Ожидается, что к этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников. Сейчас ЕГЭ проверяют около 40 тысяч специалистов, а нейросеть смогла бы упростить эту задачу.