Орешкин заявил, что темпы роста ВВП могут превысить прогнозы

Москва, 4 июня. Министерство экономического развития ожидает, что темпы роста российской экономики по итогам 2019 года превысят показатель в 1,3%. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава министерства Максим Орешкин.

Согласно прогнозу, пик инфляции пройден, к концу 2019 года ожидается ускорение роста ВВП. Орешкин доложил главе государства, что рост ВВП по итогам 2018 года составил 2,3%.

«Это больше, чем мы ожидали и прогнозировали», — отметил Владимир Путин.

Министр экономического развития подчеркнул, что этот рост «идет лучше прогнозов», однако цифры ниже, чем целевые.

«Мы должны выходить на темпы больше 3%», — заявил Орешкин.

Он рассказал, что за 2018 год увеличилась динамика инвестиций, ее рост составил 4,3%, кроме того, за два года увеличился показатель капиталовложений — 9,1%. Орешкин напомнил, что в марте 2019 года инфляция составила 5,3%. В министерстве прогнозируют, что дальше инфляция будет замедляться, а экономический рост к концу года ускорится. Орешкин подчеркнул, что пик инфляции пройден, сообщают «Известия».

«В целом по году прогноз — 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем», — пояснил Орешкин.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что рост ВВП по итогам текущего года не превысит 1%. Чиновник подчеркнул, что официальная цель по ВВП в этом году — достигнуть хотя бы показателей в 1,3%.

В Минэкономразвитии ранее прогнозировали, что реальные доходы россиян вырастут в 2019 году на 1% и продолжат увеличиваться. Снижению уровня бедности и росту реальных доходов помогут индексация социальных выплат, а также целевая поддержка отдельных категорий населения.