Минобороны РФ обеспечит полярные регионы спутниковой связью

Москва, 4 июня. После вывода на орбиты спутников «Меридиан-М», российская группировка в Арктике получит доступ к высокоскоростным каналам передачи информации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Обновление группировки российских спутников позволит не только увеличить пропускную способность орбитальной системы связи, но и расширить зону ее доступности на протяженности всего Северного морского пути.

Эксперты подчеркнули, что обеспечение коммуникаций за полярным кругом является сложнейшей технической задачей, так как большинство современных спутниковых систем не работают севернее 70-й параллели. Российская группировка спутников позволит получить глобальное покрытие, дав российским военным надежный доступ к защищенной и быстрой передаче данных.

Геостационарные спутники не могут обеспечить связь в Заполярье. Во времена Советского союза связь в Арктике поддерживалась за счет спутников «Молния», расположенных на эллиптических орбитах, пишет «Газета.ру».

О планах усилить группировку спутников в прошло месяце уже сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет газета «Известия».

«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии «Меридиан-М», — заявил глава военного ведомства, выступая на заседании коллегии Минобороны.

Кроме того, будет усилена группировка спутников «Благовест», которая получит еще четыре аппарата. Таким образом, будет расширена зона доступности спутниковой связи как в РФ, так и за ее пределами.