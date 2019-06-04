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Россия

Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом в РФ

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Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом в РФ

Москва, 4 июня. ГИБДД собирается ввести запрет на пользование услугой каршеринга для злостных нарушителей ПДД и тех, кто хоть раз был лишен водительских прав, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. 

Как сообщают «Известия», в настоящее врем в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний. При этом в базу данных попадут не только граждане РФ, но и иностранцы.

Большинство экспертов поддерживают данную идею, надеясь, что это поможет снизить число аварий на дорогах с участием каршеринговых автомобилей.

Однако лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин обращает внимание на то, что при возможном введении запрета нужно предусмотреть и все его вероятные последствия. В частности, по его мнению, «запрет может привести к появлению нелегального рынка — там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону».

Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом в РФ

Ранее официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что российская система «Автодата» будет выявлять людей, управляющих автомобилем после лишения водительских прав. По его словам, сервис будет использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, данные ГИБДД об административных правонарушениях, а также информацию с камер фото- и видеофиксации.

Согласно последним данным, ГИБДД прорабатывает вопрос о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для тех, кого ранее лишали водительских прав. При этом ГИБДД собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит проверять соискателей на злостные нарушения.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: Известия
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