Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом в РФ

Москва, 4 июня. ГИБДД собирается ввести запрет на пользование услугой каршеринга для злостных нарушителей ПДД и тех, кто хоть раз был лишен водительских прав, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Как сообщают «Известия», в настоящее врем в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний. При этом в базу данных попадут не только граждане РФ, но и иностранцы.

Большинство экспертов поддерживают данную идею, надеясь, что это поможет снизить число аварий на дорогах с участием каршеринговых автомобилей.

Однако лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин обращает внимание на то, что при возможном введении запрета нужно предусмотреть и все его вероятные последствия. В частности, по его мнению, «запрет может привести к появлению нелегального рынка — там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону».

Ранее официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев сообщил, что российская система «Автодата» будет выявлять людей, управляющих автомобилем после лишения водительских прав. По его словам, сервис будет использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, данные ГИБДД об административных правонарушениях, а также информацию с камер фото- и видеофиксации.

Согласно последним данным, ГИБДД прорабатывает вопрос о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для тех, кого ранее лишали водительских прав. При этом ГИБДД собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит проверять соискателей на злостные нарушения.