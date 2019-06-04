ФАС проверит трех лидеров рынка ОСАГО из-за увеличения тарифов

Москва, 4 июня. Федеральная антимонопольная служба начала проверку компаний «Ингосстрах», «Россгосстрах» и «АльфаСтрахование» из-за повышения тарифов на ОСАГО в Москве и Московской области.

Об этом пишут «Известия», со ссылкой на начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольги Сергеевой.

На увеличение тарифов обратили внимание эксперты проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта. Они обратились к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить действия страховщиков на предмет ценового сговора.

Ставки на ОСАГО увеличились в Москве и Московской области. «Ингосстрах» и «Альфастрахование» практически одновременно, после майских праздников, подняли тарифные ставки на 14% — с 3600 рублей до 4118 рублей, а «Росгосстрах» — на 11% с 3699 рублей до 4118 рублей.

В ОНФ считают, что такими действиями страховые компании хотят переложить часть убытков по ОСАГО из «токсичных регионов» на автовладельцев обеспеченных и стабильных регионов — Москвы и Московской области.

По словам Ольги Сергеевой, срок рассмотрения заявлений о нарушении антимонопольного законодательства составляет 30 дней. При этом его могут продлить на два месяца. Она подчеркнула, что служба уже начала проверку действий страховщиков.

Директор розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев пояснил журналистам «Известий», что увеличение стоимости ОСАГО в Москве и Московской области является возвращением ставки тарифа на прежний уровень. По его словам, в компании опирались на результаты I квартала 2019 года, снижая ставку в апреле на 13% до уровня 3600 рублей.

«После получения полных результатов за квартал было принято решение о возвращении к прежним значениям», — рассказал Княгиничев.

Представители «Россгостраха» пояснили, что тарифная политика компании зависит от общей ситуации на рынке. В компании подчеркнули, что будет внимательно наблюдать за ситуацией на рынке ОСАГО, внося коррективы в тариф. В «Альфастраховании» не смогли предоставить комментарий журналистам «Известий».

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков выступил за появление в России объединенного полиса ОСАГО и КАСКО.