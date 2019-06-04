Регионы РФ «нарастили» бюджеты в 2018 году

Москва, 4 июня. Финансовое положение российских регионов существенно улучшилось в 2018 году, говорится в обзоре Газпромбанка «Регионы России». Эксперты уверены, что главной причиной прогресса является увеличение поступлений от местных налогов.

Как сообщают «Известия», в 2018 году собственные доходы регионов (без учета Москвы) росли опережающими расходы темпами: субъекты заработали на 16% больше, чем годом ранее — 6,4 трлн рублей. С дефицитом бюджета год закончили всего 15 субъектов, тогда как годом ранее их было 40.

Один из авторов исследования, аналитик Газпромбанка Евгений Хилинский выразил мнение, что текущий год большинство регионов также завершат с профицитными или низкодефицитными бюджетами.

Профессор РАНХиГС Александр Дерюгин обратил внимание, что такого же «тучного» года, как 2018, в ближайшем будущем для российских субъектов не предвидится. Цены на сырье не будут значительно повышаться, следовательно, темпы роста региональных доходов замедлятся.

Неделей ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России сохраняет прогноз по росту ВВП на 1,3% до конца текущего года. Силуанов прокомментировал заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, который считает, что по итогам текущего года ВВП страны, скорее всего, не превысит 1%. Глава Минфина подчеркнул, что правительство сохраняет старые оценки.

Ранее доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в интервью Федеральному агентству новостей, комментируя рост ВВП в России, заметил, что в 2019 году вряд ли произойдет снижение показателей, так как цены на нефть стабильны и в какие-то моменты даже повышаются.