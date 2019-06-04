Постпредство РФ при ООН объяснило блокировку заявления Совбеза по Сирии

Нью-Йорк, 4 июня. Россия не стала поддерживать заявление Совбеза ООН по Сирии, так как не считает возможным рассматривать обстановку на северо-западе страны в отрыве от остальных районов республики. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Так называемые «гуманитарная тройка», включающая в себя Кувейт, Германию и Бельгию, предложила проект заявления, в котором призывала Совбез ООН добиться от всех сторон в Сирии прекращения огня.

«Не согласны с тем, что обстановку на северо-западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии», — говорится в заявлении.

Российские дипломаты подчеркнули, что представленный на рассмотрение Совбеза документ совершенно игнорирует тот факт, что Идлиб по-прежнему контролируется террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1).

В постпредстве РФ выразили сожаление, что Совет Безопасности ООН избрал ангажированный подход к рассмотрению происходящего в Сирии, напомнив, что «гуманитарная тройка» никак не отреагировала на уничтожение коалицией населенных пунктов Хаджин и Багуз. Также российские дипломаты отметили, что «освобожденная» Ракка по-прежнему лежит в руинах.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей писало о том, как нестабильный Идлибский регион позволяет западным СМИ выдумывать различные кривотолки о погибших детях, вынужденной миграции населения, гуманитарном кризисе, провоцируя тем самым антиасадовские настроения как на территории страны, так и за ее пределами.

1 Организация запрещена на территории РФ.