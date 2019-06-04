Зеленский обсудит стратегию «возвращения» Крыма с чиновниками ЕС и НАТО

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию «возвращения» воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Как сообщает РИА Новости, в эфире украинского ТВ Мендель заявила журналистам, что администрация президента «не забыла про Крым», по данному вопросу проводятся различные консультации.

«Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Завтра будет совершен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься», — сообщила она.

Во вторник, 4 июня, Зеленский со своим первым официальным зарубежным визитом отправится в Брюссель. Ранее сообщалось, что здесь у Зеленского запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью Федеральному агентству новостей заметил ранее, что визит Зеленского в Брюссель по поводу обмена пленных в Донбассе говорит о том, что украинская сторона по прежнему не намерена работать в вопросах по минскому урегулированию непосредственно со второй стороной гражданской войны — республиками Донбасса.

При этом, заметил эксперт, Евросоюз вообще не имеет отношения ни к минскому формату, ни к нормандскому. Есть отдельные страны — Франция и Германия.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.