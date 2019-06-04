Электросамокаты в Германии «выпустили» на проезжую часть

Берлин, 4 июня. В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части и велодорожкам со скоростью не выше 20 км в час.

Электросамокаты в Германии фактически приравняли к велосипедам. Для управления этим видом транспорта не требуется водительского удостоверения или специального разрешения, но выезжать на дороги можно лишь в возрасте старше 14 лет. Также водителей электросамокатов не обязывают надевать специальный шлем или иную защиту.

Как считают в министерстве транспорта страны, с введением новых правил в отношении электросамокатов жители Германии и туристы станут охотнее отказываться от использования автомобилей, что благоприятно отразится на ситуации с пробками и загрязнением воздуха в городах.

С июня электрические самокаты «выпустили» на проезжую часть и в Бельгии, где водители машин должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра между автомобилем и более уязвимым участником дорожного движения (велосипедистом или самокатчиком). При этом здесь ограничили скорость электросамокатов «потолком» в 18 км в час.

В начале нынешнего года электросамокаты наряду с сегвеями и даже собачьими упряжками признали полноправными участниками дорожного движения в Дании. Но, к примеру, в Праге закрыли исторический центр для легких и быстрых устройств, таких, как моноколеса, сегвеи и гироскутеры.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России ГИБДД продолжает считать пешеходами тех, кто передвигается на электросамокатах и других подобных транспортных средствах — ездить на них разрешается только по тротуарам.