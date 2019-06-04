Эксперты рассказали, как обезопасить себя при краткосрочной аренде жилья

Москва, 4 июня. Эксперты рассказали, как туристам обезопасить себя при бронировании частных апартаментов при использовании краткосрочной аренды жилья, например через сервис Airbnb.

По словам специалистов, необходимо фотографировать апартаменты, перед заездом в снимаемое жилье. Это позволить избежать обвинений в воровстве имущества. В качестве примера эксперты рассказали о случае, когда хозяин апартаментов в Польше обвинил туристку в краже телевизора и не вернул ей залог, хотя в квартире не было такой техники.

Также специалисты рекомендуют проверять подлинность данных в объявлении. Часто бывает, что владельцы выставляют фальшивые фотографии. Один из туристов оплатил жилье в дорогом особняке в Амстердаме, однако получил грузовой контейнер на обочине дороги.

Рекомендуется оплачивать аренду через сервис. Это позволит подстраховаться. Дело в том, что интернет-площадки по сдаче жилья не перечисляют деньги хозяину в первые 24 часа после заезда. Это позволит клиенту вернуть перечисленную сумму, если условия не соответствуют заявленным.

Эксперты советуют делать скриншоты с условиями проживания в апартаментах, а также проверять, чтобы уборка, использование полотенец и wi-fi были включены в арендную плату.

Ранее российские туристы назвали главные критерии съемного жилья на отдыхе. 35% отдыхающих заявили, что готовы повторно остановиться в апартаментах, если хозяин помещения дружелюбный и ответственный. 66% туристов считают одним из главных преимуществ съемного жилья уют, как дома. 29% отдыхающих хотят взаимодействовать с хозяином жилой площади только при въезде и выезде.