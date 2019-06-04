Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Вашингтон, 4 июня. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX завершил очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС) и приводнился в Тихом океане, сообщает пресс-служба SpaceX.

«Благополучное приводнение Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!» — сообщили в компании.

Dragon в понедельник в 17.55 (00.55 вторника по московскому времени) совершил приводнение в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния).

SpaceX успешно запустила ракету-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС в понедельник. Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов.

Обратно на Землю корабль спускался не пустым: он доставил 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA.

The @SpaceX #Dragon was released from station's #Canadarm2 robotic arm at 12:01pm ET today. It will splashdown in the Pacific with about 4,200lbs of cargo and research later this afternoon. https://t.co/OiSt34WLTq pic.twitter.com/UqTkvcCWgR — Intl. Space Station (@Space_Station) June 3, 2019

Ранее сообщалось, что 29 мая российские космонавты, находящиеся на МКС, Алексей Овчинин и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека-модуля «Пирс» и вышли в открытый космос. Члены экипажа надели для выхода в открытый космос скафандры «Орлан-МКС». Выход они посвятили 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.