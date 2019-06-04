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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Вашингтон, 4 июня. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX завершил очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС) и приводнился в Тихом океане, сообщает пресс-служба SpaceX.

«Благополучное приводнение Dragon подтверждено. Семнадцатая миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!» — сообщили в компании.

Dragon в понедельник в 17.55 (00.55 вторника по московскому времени) совершил приводнение в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния). 

SpaceX успешно запустила ракету-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС в понедельник. Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов — продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов.

Обратно на Землю корабль спускался не пустым: он доставил 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA.

Ранее сообщалось, что 29 мая российские космонавты, находящиеся на МКС, Алексей Овчинин и Олег Кононенко открыли люк стыковочного отсека-модуля «Пирс» и вышли в открытый космос. Члены экипажа надели для выхода в открытый космос скафандры «Орлан-МКС». Выход они посвятили 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос 18 марта 1965 года.

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Автор: Олеся Волкова
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