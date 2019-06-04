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Зеленский прокомментировал смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

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Зеленский прокомментировал смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Киев, 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в смерти мальчика будут «наказаны по справедливости».  

Зеленский прокомментировал инцидент с участим пьяных полицейских в своем Facebook, заявив, что эта трагедия станет уроком и не будет никаких попыток «замять дело».

«Ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто обязан заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной», — написал президент.

Накануне стало известно о задержании двух украинских полицейских. Их подозревают в том, что в пьяном состоянии они тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Зеленский прокомментировал смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

По предварительной версии, сотрудники патрульной полиции решили пострелять из огнестрельного оружия по банкам. Во время стрельбы они попали в мальчика, игравшего на детской площадке возле своего дома.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский предложил вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

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Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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