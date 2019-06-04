Штаты надеются, что ЕС исключит Россию из системы энергопоставок

Вашингтон, 4 июня. Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Евросоюз будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией.

«Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», — заявил Помпео в интервью немецкой телекомпании RTL.

По его словам, Вашингтон предполагает, что Европа «все сделает правильно». Госсекретарь США уклонился от ответа, будут ли американцы вводить санкции против нидерландских компаний, связанных с «Северным потоком — 2». Помпео заявил, что ничего заранее говорить не будет на эту тему.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. «Северный поток — 2» поддерживают власти Австрии, Германии и Норвегии. Москва неоднократно подчеркивала, что проект носит исключительно экономический эффект, сообщает «Газета.ru»

Штаты выступают против «Северного потока — 2» , поскольку рассматривают Европу в качестве перспективного рынка сбыта для собственного сжиженного газа. Однако он дороже, чем российское голубое топливо.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на санкции США, которые не пугают Россию, «поскольку она перестала реагировать на все поползновения американской стороны».

Джабаров отметил, что российский сжиженный газ ничем не отличается от американского, однако его стоимость вполовину меньше.