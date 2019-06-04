Продюсер Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian «трусостью и цензурой»

Москва, 4 июня. Продюсер Александр Роднянский назвал попытки давления на видеоблогера BadComedian «трусостью и цензурой».

Ранее видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) заявил, что может закрыть свой канал на YouTube в связи с иском кинокомпании Kinodanz, поступившим из-за выложенного блогером обзора на фильм «За гранью реальности». По словам Баженова, судебная тяжба с компанией, требующей от него миллион рублей за «нарушение объемов цитирования», длится уже несколько месяцев и затрудняется тем, что в российском законодательстве отсутствует точное определение этих норм.

Продюсер Роднянский, комментируя ситуацию, заявил, что критика, в том числе со стороны популярных видеоблогеров, — важный для киноиндустрии момент.

«Меня сложно заподозрить в любви к Баженову, известному как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор. Но я уверен, что критика, даже острая и неприятная для авторов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И здорового общества», — написал продюсер в своем Instagram.

Роднянский отметил, что можно не соглашаться с мнением видеоблогера, но оно является важным для «огромной части аудитории», которая смотрит его обзоры по собственному выбору.

«Именно сегодня, когда на BadComedian оказывается давление с помощью странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах», — подчеркнул Роднянский.

Продюсер отметил, что попытки заставить Баженова прекратить публиковать обзоры — это «трусость, непрофессионализм и цензура».

Ранее «Газета.ру» рассказала, что рейтинг российского фильма «Движение вверх» резко упал после критики со стороны BadComedian.