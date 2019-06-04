Госдепартамент США одобрил поставки F-16 Болгарии

Вашингтон, 4 июня. Вашингтон одобрил поставки Болгарии самолетов F-16 на 1,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба подразделения Пентагона — Агентства по оборонному сотрудничеству.

Оценивая политические риски, Госдепартамент США пришел к выводу, что продажа самолетов «будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США».

Согласно договору, Болгария намерена приобрести у США восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72. Кроме того, речь идет также о 10 двигателях к истребителям и боеприпасах.

Как отмечает РИА Новости, одобрение сделки со стороны Госдепартамента еще не означает, что она обязательно состоится. Переговоры ведут правительство Болгарии и производитель самолетов Lockheed Martin.

Отметим, в конце марта вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не планирует размещать военно-морские базы НАТО. По его словам, данные о том, что страна якобы намерена разместить на своей территории базы Альянса, распространяются сайтами, специализирующимися на фейковых новостях. Таким образом, подобная информация, по словам министра, является частью гибридной войны.

Каракачанов подчеркнул, что Болгария является лояльным партнером НАТО, однако страна «проводят политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности».