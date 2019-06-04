Белградские таксисты метали купюры перед парламентом

Белград, 4 июня. Прямо в день визита в сербскую столицу спикера российской Госдумы Вячеслава Володина автомобильное движение в самом центре Белграда оказалось парализовано. Напротив сербского парламента собралось несколько сотен водителей официальных такси – они заблокировали центральную улицу столицы, требуя от властей запретить работу в городе местному аналогу Uber, компании Car: Go. Корреспонденты Федерального агентства новостей пообщались с возбужденными шоферами и убедились - по сути, эти люди протестовали против глобализации по американскому образцу.

Около полудня бульвар Короля Александра перед Народной Скупщиной блокировали более двух сотен разномастных машин, на крышах и бортах которых красовались логотипы различных таксомоторных компаний Белграда. Водители группками кучковались на проезжей части, громко что-то обсуждая, размахивая руками, покуривая и даже (местами) что-то выпивая. Для движения потоков транспорта великодушные таксисты оставили целую полосу, по которой с трудом протискивались автомобили и автобусы.

Периодически толпу таксистов охватывало странное оживление – завидев в веренице проезжающих по единственной свободной полосе машин такси компании Car Go, они начинали кричать, ругаться и стучать по машине конкурента ладонями. Некоторые особо активные подскакивали и бросали в открытые окна машин мелкие купюры, тем самым словно говоря – мол, «давай, зарабатывай на чужом горе!» Водители из Car Go только злобно шипели и ругались в ответ, стараясь побыстрее покинуть место событий.

Все это происходило на глазах чиновников из пресс-службы сербского парламента. В ожидании приезда делегации спикера Володина они как раз расстилали красную дорожку на ступенях и выносили ко входу флаги РФ и Сербии. Лица при этом у них были кислые – чиновники явно не хотели, чтобы высокий российский гость наблюдал такой «демократический бардак» на центральной площади.

На вопрос корреспондентов ФАН, что, собственно, происходит, водители задорно отвечали «Как что? Протестуем против Car Go, выкормыша Uber! Они демпингуют на нашем рынке, а мы теряем клиентов, деньги и рабочие места!» Как сообщил ФАН таксист Милан, «в последние месяцы из-за Car Go дневная выручка упала почти вдвое, и если так будет продолжаться, то скоро нечем будет кормить свою семью».

«Но дело не только в том, что они отнимают у нас заработок и деньги! — горячился его коллега Горан. — Ведь эти «карговцы» берут в свои ряды кого попало, даже тех, кто вовсе ездить не умеет! В итоге эти неумехи попадают в аварии, в которых страдают пассажиры, решившие таким образом сэкономить на поездке! То есть, они в погоне за заработком они подвергают опасности ни в чем не повинных людей!»

Кстати, именно таксисты опровергли в наших глазах миф о том, что в Белграде люди старшего поколения говорят по-русски. Несмотря на большое число туристов из России, ежегодно приезжающих в Белград, большинство водил либо вовсе не владели великим и могучим, либо делали это на уровне «привет – спасибо».

От митингующих мы узнали, что таксисты в Белграде делятся на официальных и «диких». Первые зарегистрированы, исправно платят налоги и работают по единым для всех тарифам, установленным городскими властями. «Дикари» же либо вовсе не зарегистрированы, либо приезжают в Белград из других городов, чтобы заработать много и быстро.

По наблюдениям корреспондентов ФАН, на белградских улицах можно встретить великое множество такси броских расцветок с разнообразными надписями на бортах и на крышах. 6700 официальных таксистов Белграда либо входят в одно из 25 объединений, либо работают самостоятельно. Еще порядка 2000 человек оказывают те же самые услуги нелегально, причем как минимум 1700 из них работают как раз на Car Go. «Дикие» таксисты предпочитают поджидать клиентов в самых «хлебных» местах, там, где много туристов и приезжих, не знающих белградских расценок – в аэропорту, рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией, вблизи популярных ресторанов и ночных клубов.

Как выяснилось, самой Uber в Сербии нет ― компания несколько раз пыталась получить официальное разрешение на работу от сербского правительства, и неизменно терпела неудачу. Каждый раз власти объясняли, что у нее «нет необходимых разрешений для организации пассажирских перевозок». Однако место Uber успешно заняла местная компания Car:Go, созданная бизнесменами Вуком Губериничем и Марко Вучичем. Причем перед ее созданием Вучич успел поработать в США, где, по его собственным его словам, «был партнером Uber».

Белградские таксисты протестуют не зря – ведь конкуренты из Car:Go имеют ряд явных преимуществ. Во-первых, по сравнению с обычным такси стоимость поездки оказывается для клиента на 30 - 50% ниже. Во-вторых, пассажир имеет возможность видеть конечную цену поездки еще до посадки в машину, и не входить в наличные расчеты с таксистом. А главное – не нужно объяснять ему на ломаном сербско-русском, где находится конечный пункт назначения.

Таксисты, вышедшие на протест, подписали специальную петицию, в которой указали - Car:Go Вучича и Губернича нарушает установленные правительством правила пассажирских перевозок и подвергает пассажиров опасности. Кроме того, она уходит от местных налогов – при том, что автопарк в 1700 машин, работающих на Car:Go, ежедневно приносят своим владельцам более 50 тысяч евро. Из-за этого бюджет недосчитывается 20 млн евро налогов ежегодно.

«Мы требуем от властей навести порядок и запретить работу Car:Go так же, как они запретили Uber, — заявил ФАН представитель Ассоциации водителей такси SITAB Бошко Вукоевич. — Фирмы, которые перевозят пассажиров через онлайн-приложения – это проявление недобросовестной конкуренции, которая угрожает нашему существованию! Так, за последний год во многих компаниях число водителей официальных такси, работающих в ночную смену, сократилось на 40-50%. Мы требуем от властей исполнять закон, и, в конце концов, мы заставим их это сделать!»

Напоследок корреспонденты ФАН сообщили таксистам, что их главным врагом являются все же не владельцы или работники Car:Go, а сам процесс глобализации, стремительно меняющий мир в угоду клиенту.