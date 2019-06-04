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Экономика

ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний

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ЦБ РФ планирует ввести перечень ненадежных процессинговых компаний

Москва, 3 июня. ЦБ РФ обдумывает возможность получить право вести реестр ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг, а также запрещать банкам заключать договоры с организациями, указанными в этом перечне. Соответствующий законопроект был опубликован на площадке Ассоциации банков России.

«Законопроект предусматривает наделение Банка России правом ведения перечня ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг и запрета кредитным организациям заключать договоры на обеспечение информационного и технологического взаимодействия между участниками расчетов с организациями, включенными в этот перечень», — гласит текст документа.

Сейчас ЦБ обсуждает критерии, по которым компании могут признаваться ненадежными. Есть также мнение разрешить таким фирмам работать, однако ввести финансовый рычаг, который бы сделал работу с ними непривлекательной для других участников рынка. Решение будет принято в течение ближайшей недели, после того, как ассоциация соберет мнения банков.

Подчеркивается, что речь идет о разнообразных процессинговых центрах и организациях. Причиной такого решения стал инцидент с «Еврофинанс Моснарбанком». В марте международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство данной кредитной организации в своих системах. Поводом для блокировки стало появление этого банка в санкционных списках США. Выпущенные банком карты оказались заблокированы.

 

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Автор: Антон Зарубин
Источник: РИА Новости
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