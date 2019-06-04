Пушков сравнил действия Пентагона против Ирана с вторжением в Ирак

Москва, 4 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационно политике Алексей Пушков раскритиковал бездоказательные обвинения США в адрес Ирана, касающиеся взрывов нефтяных танкеров в Оманском заливе. По его мнению, действия США напоминают начало операции против Ирака в 2003 году.

Пушков в своем микроблоге в Twitter подчеркнул, что «обвинения Пентагона в адрес Ирана — будто Иран стоит за взрывами на танкерах 12 мая в Оманском заливе — ничем не подтверждены».

«У Пентагона нет ничего, кроме собственных выдумок и горячего желания придумать повод для удара по Ирану. Слишком напоминает историю с Ираком в 2003 году», — считает российский сенатор.

В Оманском заливе 11 была совершена атака на четыре морских нефтяных танкера, принадлежащих Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии. Несмотря на неясность причастности Ирана к ситуации в Оманском заливе, 25 мая Пентагон объявил, что считает иранский Корпус стражей Исламской революции ответственным за эти события. Вице-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон в этом уверен. При этом он не предоставил ни единого доказательства своих обвинений.

Осенью прошлого года Трамп заявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном, а также усилил санкции против Тегерана. Кроме того, под санкции попали компании, сотрудничающие с Ираном. В марте текущего года отношения между странами обострились, обе стороны предупредили об угрозе военного столкновения. В Минобороны США сообщили о переброске в Персидский залив двух эскадренных миноносцев ВМС США. Позднее стало известно, что войска США в Ираке приведены в максимальную степень боевой готовности.

Вашингтон также признал террористической организацией элитные части Вооруженных сил Ирана — Корпус стражей Исламской революции. В ответ высший совет национальной безопасности Ирана объявил Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией и назвал Штаты «государством — спонсором терроризма».

Напомним, в 2003 году США с союзниками начали вторжение в Ирак с целью свержения Саддама Хусейна. Официальным поводом к началу военных действий была заявлена связь режима с международным терроризмом, а также поиск и уничтожение оружия массового поражения. Высказывались также мнения, что одной из целей вторжения было получение контроля над иракской нефтью.

Одним из основных поводов начала военной операции против Ирака стало якобы наличия у него оружия массового поражения. Однако позднее доказательств существования ядерной программы в Ираке найдено не было.